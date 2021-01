Assalto al Congresso Usa: morto poliziotto ferito, è la quinta vittima

È morto il poliziotto ferito durante l’assalto al Congresso Usa avvenuto il 6 gennaio scorso: si tratta della quinta vittima legata all’assedio a Capitol Hill (qui le foto e i video dell’attacco) da parte dei sostenitori di Donald Trump.

A confermare il decesso dell’agente è stata la polizia del Campidoglio in una nota: Brian D. Sicknick, questo il nome della vittima, era rimasto ferito “mentre si scontrava fisicamente con i manifestanti”. Tornato nel suo ufficio, aveva avuto “un collasso” ed era stato trasportato in ospedale dove per circa 24 ore ha lottato tra la vita e la morte fino al tragico epilogo.

Gli altri 4 morti erano tutti manifestanti, arrivati da diverse parti del Paese per contestare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali: la 35enne Ashli Babbitt (qui il suo profilo), veterana proveniente da San Diego, Benjamin Phillips, 50 anni, arrivato da Ri, in Pennsylvania, il 55enne Kevin Greeson, di Athens, in Alabama, e Rosanne Boyland, 34 anni, giunta da Kennesaw (Georgia).

