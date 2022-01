Assalto al Congresso, Biden si scaglia contro Trump: “Ha puntato un pugnale alla gola della democrazia”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha attaccato duramente il suo predecessore Donald Trump nell’anniversario dell’assalto alla sede del Congresso, accusandolo di aver creato “una rete di menzogne” sulle elezioni del 2020 e di aver incitato i suoi sostenitori a dirigersi verso il Campidoglio. Nel suo discorso, tenuto nella sede stessa del parlamento statunitense attaccata il 6 gennaio 2021, Biden ha lanciato le accuse più pesanti rivolte finora al leader repubblicano, reo di aver scagliato un attacco “non democratico” alla legittimità del sistema elettorale e di aver puntato “un pugnale alla gola della democrazia americana” assieme ai suoi alleati.

“Per la prima volta nella nostra storia, un presidente non ha solo perso un’elezione, ma ha cercato di impedire che il passaggio di potere avvenisse in maniera pacifica, mentre una folla violenta entrava nel Campidoglio”, ha detto Biden nel suo discorso. “Lo ha fatto perché tiene più al potere che ai principi, perché vede i propri interessi come più importanti degli interessi del suo paese. Perché il suo ego ferito conta più per lui della nostra democrazia o della nostra costituzione”, ha affermato.

“Non può accettare di aver perso, anche se è quello che hanno detto 93 senatori degli Stati Uniti, il suo procuratore generale, il suo stesso vicepresidente, governatori e funzionari statali in ogni stato conteso: ha perso. Questo è quello che ha comportato la scelta di 81 milioni di voi, quando avete votato per un nuovo corso”, ha detto Biden, che si è scagliato contro la “rete di menzogne” diffuse da Trump e dai suoi sostenitori sull’esito delle elezioni di novembre 2020. Falsità a cui, nonostante le reiterate smentite, crede ancora più del 40% dei cittadini. Secondo un sondaggio pubblicato prima dell’anniversario dell’assalto al Campidoglio, solo il 55 percento degli americani si dice convinto che Biden abbia vinto le elezioni.

Opinioni / Stati Uniti, Trump tentò un golpe contro Biden: adesso è ufficiale (di A. Stille) Esteri / “Dopo l’assalto a Capitol Hill i militari tolsero a Trump l’accesso alle armi nucleari”

“Non è solo l’ex presidente”, ha detto Biden di Trump. “È l’ex presidente sconfitto, sconfitto di 7 milioni dei vostri voti, in un’elezione piena, libera ed equa. Non c’è semplicemente alcuna prova che i risultati delle elezioni non fossero corretti. Infatti, in ogni sede in cui era tenuto a portare prove, dove era tenuto a prestare giuramento, l’ex presidente non si è fatto valere”, ha continuato. “Pensate solo a questo: l’ex presidente e i suoi sostenitori non sono mai stati in grado di spiegare perché accettano come corretti gli altri risultati elettorali del 3 novembre, le elezioni per i governatori, per i senatori, per i deputati, elezioni dove hanno ridotto il divario alla Camera. Non hanno contestato nulla di tutto ciò”, ha detto Biden.

“Ci troviamo in una battaglia per l’anima dell’America, una battaglia che per la grazia di Dio e la bontà e la grandezza di questa nazione, vinceremo”, ha detto Biden al termine del discorso, dicendosi fiducioso che anche i “giorni più bui” possano portare a tempi migliori per la democrazia americana.

Poco dopo la conclusione del discorso, Trump ha risposto accusando a sua volta il presidente democratico di “usare il mio nome per cercare di dividere ulteriormente l’America”. “Questo teatrino politico è solo una distrazione”, ha aggiunto in una nota Trump, che negli scorsi giorni aveva annunciato di aver annullato un evento previsto per oggi.