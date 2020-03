Ashley Graham cambia il pannolino a suo figlio seduta a terra in un supermercato: “Stava esplodendo!”

È dura la vita da neomamme. Lo sa bene la modella statunitense Ashley Graham, immortalata mentre è intenta a cambiare il pannolino a suo figlio piegata a terra dentro un supermercato. La bellissima modella 32enne, che di certo in queste ultime settimane non ha fatto tesoro dei kg in più che le ha regalato la gravidanza, ha deciso di non vergognarsi nemmeno di un momento di difficoltà con il suo bebè.

Così, mentre era in giro per delle commissioni, si è accorta che il piccolo Isaac aveva fatto i suoi bisogni e doveva dunque essere cambiato. E, vista l’assenza di un bagno nelle vicinanze, pur di non lasciarlo sporco mentre era a fare spesa in un supermercato si è appoggiata a terra e ha deciso di cambiare il neonato tra uno scaffale e l’altro del negozio.

“È tutto vero! Il pannolino esplode mentre faccio commissioni senza alcun bagno in vista! Grazie a Dio mi sono ricordata di mettere il fasciatoio nella borsa del pannolino!”, ha scritto Ashley Graham in un post sul suo profilo Instagram. Post che accompagna uno scatto fotografico che la ritrae intenta nel cambio pannolino al suo Isaac.

Sotto a questo post, con il quale la modella curvy aveva il chiaro intento di dire “siamo mamme, non vergogniamoci e non censuriamoci se siamo in difficoltà”, sono stati molti i commenti di critica, ma anche quelli che mostravano apprezzamento nei confronti del gesto della Graham.

Ashley, che ha partorito da sole sei settimane, è la stessa che ha d’altronde mostrato con fierezza le smagliature sulla sua pancia dovute alla gravidanza. Ed è la stessa che sui social non nasconde le complicazioni di una vita resa più difficile dall’arrivo di un bebè e che, nonostante questo, si mostra sorridente in molti scatti insieme al marito Justin Ervin.

