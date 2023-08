Arabia Saudita, condanna confermata per la hostess Ilaria De Rosa: sei mesi di carcere per droga

Confermata la pena di sei mesi per Ilaria De Rosa: la hostess di 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Jeddah in Arabia Saudita fino a novembre. Questa la sentenza d’appello emessa oggi, 17 agosto, dal tribunale saudita per l’accusa di detenzione di droga che l’ha fatta finire in cella nel maggio scorso. I legali che la stanno assistendo, messi a disposizione dalla Farnesina che sta costantemente seguendo il suo caso, speravano in un epilogo diverso, ma i giudici hanno confermato la condanna emessa poco dopo l’arresto.