La hostess italiana Ilaria De Rosa è stata condannata anche in appello a sei mesi di carcere in Arabia Saudita. La sentenza, emessa oggi, 17 agosto 2023, da un Tribunale di Riad, ha confermato la precedente sentenza di primo grado per l’accusa di droga emessa nel giugno scorso. La 24enne, arrestata nel maggio scorso, resta dunque in carcere. Per la precisione in una prigione a 45 chilometri dalla capitale saudita.

La giovane, secondo l’accusa, era stata sorpresa con uno spinello nascosto nel reggiseno durante un controllo di polizia nel Paese mediorientale. Dei sei mesi da trascorrere in cella, Ilaria De Rosa ne ha scontati già oltre tre. Ne rimangono da scontare dunque “solo” due e mezzo. La hostess infatti è rinchiusa in una prigione locale dallo scorso 4 maggio, quando fu fermata dalla polizia saudita a Gedda con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per essere stata trovata con uno spinello di marijuana.

Per la hostess di volo italiana si sperava nella Grazia, chiesta al re saudita proprio in virtù del quantitativo irrisorio di stupefacente trovato in possesso della 24enne e dei mesi già trascorsi in carcere, ma ora la condanna in appello aggrava la posizione, anche se il perdono del sovrano è sempre possibile.