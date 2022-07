Anticipazione TPI – “Così sono stato stuprato”: le storie degli abusi subiti dai nativi canadesi nelle scuole cattoliche

Nel giorno in cui Papa Francesco è atteso in Canada, "Il Fattore Umano", in onda il 25 luglio su Rai 3 alle ore 23,15, propone il reportage "Purgatorio Canada", di cui TPI fornisce un'anticipazione, in cui vengono raccontate alcune delle storie dei bambini indigeni vittime di soprusi e violenze

Harvey McLeod è il capo della comunità indigena di Upper Niccola, nella regione canadese della British Columbia. È entrato alla Kamloops Indian Residential School, istituto scolastico non lontano dalla sua riserva, nel 1966, quando aveva 11 anni, e l’ha lasciata nel 1968. In soli due anni ha subito ben 17 stupri da uno dei preti che gestivano la struttura. Quella di Harvey è solo una delle tante storie dei sopravvissuti delle cosiddette Residential school, le scuole istituite dal governo canadese a fine Ottocento – le ultime sono state chiuse a fine anni ‘90 – date in gestione a diversi ordini religiosi, per lo più cattolici, con l’esplicito mandato di “uccidere l’indiano dentro al bambino”. Intere generazioni di bambini indigeni furono prelevati a forza della loro famiglie dalla polizia federale e trasferiti in queste strutture, dove vennero rieducati ad uso e costume europeo. In moltissimi subirono anche abusi, violenze, stupri, torture, e svariate migliaia non fecero mai ritorno a casa.

Nei terreni adiacenti alla struttura di Kamloops, oggi amministrata dalla comunità indigena della città, a fine maggio dell’anno scorso l’indagine dell’archeologa Sarah Beaulieu della University of the Fraser Valley ha rilevato la presenza di 215 tombe non segnalate, presumibilmente di bambini. L’area è oggi sotto sequestro da parte della polizia in quanto scena del crimine e resterà tale fino a quando non verranno esumati i corpi dei bambini, probabilmente il prossimo autunno. Intanto sono state avviate indagini simili in diverse province del paese e molti terreni di ex scuole residenziali stanno rivelando altri corpi di bambini. Papa Francesco, che ha espresso le sue scuse lo scorso aprile, quando tre delegazioni indigene sono state ricevute in Vaticano, è atteso oggi (25 luglio) in Canada.

