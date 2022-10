“Annegare e bruciare i bambini ucraini”, sospeso conduttore di Russia Today. Kiev: “Incitamento al genocidio”

Quattro giorni fa aveva chiesto di “annegare” e “bruciare” i bambini ucraini. Oggi il conduttore di Russia Today Anton Krasovsky è stato finalmente sospeso dall’emittente russa, dopo l’accusa di incitamento al genocidio lanciata da Kiev.

“Le parole di Anton Krasovsky sono state brutali e disgustose”, ha detto la direttrice, Margarita Simonyan, considerata una delle personalità mediatiche più vicine a Vladimir Putin.

“Forse Anton spiegherà che tipo di follia temporanea le ha innescate e perchè sono uscite dalla sua bocca. È difficile credere che Krasovsky credesse sinceramente che i bambini debbano essere annegati”, ha aggiunto su Twitter. “Per ora sto interrompendo la nostra collaborazione, poiché né io né il resto del team di RT possiamo permetterci di pensare che qualcuno di noi sia in grado di condividere giochi del genere. Non so cosa dire”, ha continuato Simonyan, che ha concluso il messaggio con un accenno alle rivendicazioni russe in Ucraina. “Ai bambini dell’Ucraina, così come ai bambini del Donbass, e a tutti gli altri bambini, auguro che tutto questo finisca il prima possibile e che possano vivere e studiare di nuovo in pace – nella lingua che considerano madre”.

In una trasmissione andata in onda la scorsa settimana su Russia Today, Krasovsky aveva dichiarato che i bambini ucraini colpevoli di considerare i sovietici come occupanti prima dello scioglimento dell’Urss avrebbero dovuto essere “gettati direttamente in un fiume con una forte corrente” e fatti annegare. Nella stessa puntata, il commentatore, già colpito da sanzioni dell’Unione Europea, ha poi parlato di spingere i bambini all’interno delle loro “capanne” e di bruciarli, dopo aver anche scherzato sullo stupro delle donne ucraine.

“Beh, succede: sei in onda, ti lasci trasportare. E non puoi fermarti. Chiedo perdono a tutti coloro che sono rimasti scioccati da questo”, ha affermato Krasovsky sui social, dicendosi di vergognarsi “veramente”.

Le conseguenze per Krasovsky potrebbero non essere solo lavorative. Il Comitato investigativo della Federazione Russa, ha ordinato un’inchiesta sulle sue dichiarazioni, definite “taglienti” dall’organo incaricato di condurre indagini negli apparati statali.

“Questo è un incitamento violento al genocidio, che non ha nulla a che fare con la libertà di parola”, aveva affermato ieri il ministro degli Esteri Dmitro Kuleba, promettendo che le autorità ucriane metteranno Krasovsky a processo. “È con questo che vi schierate se consentite a RT di operare nei vostri paesi”, ha detto il capo della diplomazia ucraina su Twitter, invitando i paesi che non hanno già vietato l’emittente russa a farlo: “mettete RT al bando in tutto il mondo!” Proprio oggi Twitter ha oscurato il profilo di RT in seguito a un ricorso legale.