Andrea Bocelli fa visita a Chico Forti in carcere: “Tutta l’Italia ti aspetta”

Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno fatto visita a Chico Forti nel carcere Dade Correctional Institution di Florida City, negli Stati Uniti. “Carissimo Chico, speriamo e preghiamo che tu possa presto riabbracciare tua madre e tornare nella tua terra natale. Ti aspettiamo, tutta l’Italia ti aspetta”, le parole in un post pubblicato sui social dal tenore. Chico Forti sta scontando un ergastolo per un omicidio, per il quale si è da sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 il governatore della Florida, Ron De Santis, grazie anche all’interessamento del ministro Luigi Di Maio e della Farnesina, ha firmato l’atto per il trasferimento di Chico, in Italia, in base alla Convenzione di Strasburgo 1983, ma la procedura di estradizione ancora non è conclusa.

“Poche ore fa, in occasione del suo sessantatreesimo compleanno, abbiamo conosciuto Chico Forti. È stato un incontro che rimarrà radicato nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Volevamo dargli fiducia e positività, ma alla fine, sono state le sue parole ad andare oltre le barriere con la forza di una coscienza e un’anima pulita, libera”. Questo il messaggio di Andrea e Veronica Bocelli.