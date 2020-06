America, ragazzo bianco impugna un’arma, la polizia lo lascia andare: il video virale

L’America è scossa dalle proteste in diverse città dopo l’omicidio di George Floyd, un uomo di colore brutalmente ucciso nell’Illinois da un poliziotto. Immagini che hanno indignato il mondo, per il forte razzismo intrinseco in quel gesto. Per questo è diventato virale nelle ultime ore un altro video, in cui si vede un ragazzo bianco imbracciare un’arma come se nulla fosse, nonostante attorno a lui sia pieno di agenti della polizia in assetto anti-sommossa.

“Se fosse stato nero sarebbe stato gettato a terra arrestato e picchiato”, scrive l’utente che ha pubblicato il filmato su Twitter. “Ma è stato allontanato pacificamente. Perché è bianco”. Intanto oggi Trump si è scagliato contro Cuomo e si è detto pronto a ricorrere all’esercito per frenare le proteste che stanno dilagando in America: “Ieri è stata una giornata negativa per i fratelli Cuomo. New York ha perso di fronte ai saccheggiatori, alla sinistra radicale e a tutte le altre forme di feccia”.

Lo twitta Donald Trump riferendosi a Andrew Cuomo, governatore di New York, e a suo fratello, il giornalista Cnn Chris Cuomo. “Il governatore ha rifiutato la Guardia nazionale e la città di New York è stata fatta a pezzi. Allo stesso tempo i rating” tv “di Fredo calano del 50 per cento”, aggiunge Trump, tornando a chiamare Chris Cuomo ‘Fredo’ e associandolo quindi a ‘Fredo’ Corleone del Padrino.

Leggi anche: 1. “Il gigante buono”: chi era l’afroamericano morto soffocato dalla polizia negli Usa / 2. George Floyd, l’autopsia indipendente smentisce quella delle autorità: “Morto per asfissia” / 3. Usa, quei poliziotti che si uniscono alle proteste: “Marciamo insieme” | VIDEO / 4. Essere un nero in America è ancora una sentenza di morte (di V. Montaccini)

Potrebbero interessarti Il gesto di Chiara Ferragni per chiedere giustizia sulla morte di George Floyd "Se volete che ci comportiamo bene, allora comportatevi meglio voi": il discorso simbolo delle proteste negli Usa "L’America fondata sulla schiavitù, i neri repressi da 400 anni": parla Noam Chomsky