Amburgo, strage in un tempio dei Testimoni di Geova: morte 8 persone

Terrore ad Amburgo, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di in una chiesa di testimoni di Geova, uccidendo otto persone. Lo ha confermato la polizia, secondo cui ha perso la vita anche l’attentatore, di cui non è al momento chiaro il movente. La sparatoria è avvenuta ieri poco dopo le 21, proprio mentre alcuni membri delle unità speciali della polizia passavano vicino alla chiesa, situata nel quartiere di GrossBorstel.

Quando gli agenti sono entrati hanno trovato diverse persone gravemente ferite e alcune morte. “Poi hanno sentito uno sparo dall’alto, sono saliti al piano di sopra e hanno trovato un’altra persona”, ha detto un portavoce della polizia. Le forze dell’ordine stamattina hanno confermato il bilancio di otto vittime, aggiungendo che diverse altre persone sono rimaste ferite, “alcune delle quali in maniera grave”. La stampa locale parla di almeno otto feriti.

Nei minuti successivi alla sparatoria, la polizia ha lanciato l’allerta e ha chiesto ai residenti della zona e dei quartieri limitrofi di restare chiusi in casa, affermando in un primo momento che “l’allarme” era “in corso” e c’era “pericolo estremo” per le strade della città anseatica. Inizialmente si era infatti temuto che a colpire fossero state una o più persone, datesi poi alla fuga. Nelle ore successive, l’allarme è rientrato. “Finora non ci sono informazioni attendibili sul movente del delitto” ha detto un portavoce della polizia. “Vi chiediamo di non condividere supposizioni non accertate e/o diffondere voci. Non ci sono indizi che vi siano altre persone in fuga”.

La sparatoria è stata catalogata dagli inquirenti come “Amoktat”, termine che viene usato per indicare il gesto di un folle che uccide indiscriminatamente. Nella chiesa si tiene una messa due volte alla settimana, proprio nelle ore serali. Una testimone di 23 anni di nome Lara Bauch, citata dalla stampa tedesca, ha detto di aver avvertito diversi spari in sequenza, per “circa quattro” volte, a intervalli che andavano da “circa 20 secondi a un minuto” una dall’altra. Guardando fuori dalla finestra, la 23enne ha detto di aver visto “una persona che correva freneticamente dal piano terra al primo piano”.

“Estendo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime”, il messaggio del sindaco di Amburgo, Peter Tschentscher. “La polizia sta lavorando a pieno ritmo per perseguire gli autori e chiarire il contesto”.