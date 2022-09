Ambasciata italiana a Mosca: “Italiani valutino se lasciare Russia”

“Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il Paese”. Lo scrive l’ambasciata d’Italia a Mosca sul suo sito web.

Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti avevano invitato i cittadini a lasciare la Russia e a non recarsi lì. Anche la Polonia e la Bulgaria hanno esortato i loro cittadini a lasciare la Russia.