“Il Governo non può espellere gli aborigeni”: la storica sentenza dell’Alta corte australiana

“È molto felice di essere stato rilasciato e di potersi finalmente ricongiungere con la sua famiglia”, ha aggiunto.

Il tribunale ha riscontrato che Thoms, 31 anni, nato in Nuova Zelanda da una madre indigena australiana, è un aborigeno australiano.

Thoms ha vissuto in Australia da quando aveva 6 anni, è accettato come membro della tribù Gunggari ed è riconosciuto come legittimo detentore del titolo di “nativo” della sua terra.