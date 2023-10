Allerta attentati: in Francia evacuati sei aeroporti e Versailles

Sei aeroporti sono stati evacuati mercoledì mattina in Francia dopo “minacce di attacchi” ricevute via e-mail, ha detto all’AFP una fonte della polizia. Gli aeroporti interessati sono Lille, Lione (Bron), Nantes, Nizza, Tolosa, Beauvais, precisa la fonte. Sono in corso indagini.

Nessun aereo decolla al momento dagli aeroporti coinvolti, fa sapere la Direzione generale dell’aviazione civile. Per quanto riguarda gli aerei appena atterrati, in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all’interno degli aeromobili.

All’aeroporto di Nizza l’allerta è già terminata: a destarla era stato un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso.