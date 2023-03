Allergica al latte muore a 17 anni per caffè “contaminato”

Una ragazza di 17 anni è morta dopo aver bevuto del caffè “contaminato” con il latte. La minorenne era allergica al latte, come indicato in un post Facebook dalla Parrocchia dell’Assunzione di Nostra Signora di Campo de Criptana a cui la giovane apparteneva. “Irene, per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in quanto allergica al latte, mentre beveva caffè con gli amici nel tempo libero ha perso la vita”.

La giovane era al meeting ‘Creo’, stava facendo la volontaria lì secondo la parrocchia. “Chiediamo una preghiera per il suo eterno riposo e siamo molto vicini ai suoi genitori, al fratello e a tutta la famiglia”. Uno dei sintomi, raro ma molto grave, è la reazione anafilattica, che colpisce vari organi e apparati. “La manifestazione più grave è lo shock anafilattico che può essere fatale”, precisa l’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (Aesan).

La giovane donna ha vissuto e studiato nella città di Manzanares, La Mancha. Il centro dove è stata formata ha anche pubblicato le sue condoglianze sui social network. Come sottolinea Aesan, l’allergia al latte può essere causata da caseina, lattoglobulina e lattoalbumina. I sintomi più comuni sono quelli cutanei, ma possono anche essere digestivi, come vomito e diarrea. Inoltre, l’agenzia sottolinea che è fondamentale non confondere le allergie con l’intolleranza al lattosio, poiché in quest’ultima si verifica la diarrea a causa dell’incapacità di digerire questo componente lattiero-caseario.