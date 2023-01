Allarme a Londra: trovato dell’uranio in un pacco all’aeroporto di Heathrow

L’antiterrorismo britannica ha aperto un’indagine su un pacco contenente uranio, trovato due settimane fa all’aeroporto di Heathrow, a Londra. Secondo Scotland Yard, il materiale è stato scoperto di un corso di un controllo di routine. “Voglio rassicurare il pubblico che la quantità di materiale contaminato era estremamente ridotta ed è stata valutata dagli esperti come una minaccia per il pubblico”, ha dichiarato un dirigente della polizia dell’area metropolitana di Londra, la Met, che ha attivato l’unità antiterrorismo.

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, citato da La Repubblica, il pacco è arrivato su un volo dall’Oman il 29 dicembre scorso. A rilevare l’uranio sarebbero stati gli scanner dell’aeroporto, mentre il carico veniva portato a un deposito appartenente all’azienda Swissport. Il pacco, proveniente originariamente dal Pakistan, era destinato a un’azienda iraniana presente nel Regno Unito. Secondo una fonte citata dalla Bbc, conteneva metalli contaminati da uranio.

“Sebbene la nostra inchiesta sia ancora in corso, dalle nostre indagini fino ad ora questo non sembra essere legato ad alcuna minaccia diretta”, ha aggiunto Scotland Yard, rispondendo indirettamente ai timori del possibile utilizzo del materiale per una bomba sporca. “Continueremo tuttavia a seguire tutte le linee di indagine a disposizione per garantire che sia effettivamente così”.