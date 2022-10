Perché la ragazza italiana Alessia Piperno è stata arrestata in Iran: il motivo del fermo

Perché la ragazza italiana Alessia Piperno è stata arrestata in Iran? Al momento un motivo ufficiale non è stato reso noto. La 30enne romana, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata arrestata il giorno del suo compleanno, 5 giorni fa. “Mi hanno arrestato – ha detto in lacrime ai suoi genitori al telefono dopo 4 giorni di silenzio – sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. Durante la telefonata con la madre Manuela e il padre Alberto, titolare di una libreria, avrebbe spiegato di aver “fatto il diavolo a quattro” per riuscire a chiamare casa, come riporta Il Messaggero: “Sto bene – ha spiegato – ma qui ci sono persone che dicono di essere dentro da mesi e senza motivo, temo di non uscire più, aiutatemi”. Dopo la chiamata, i genitori della ragazza si sarebbero precipitato alla Farnesina, dove si starebbe seguendo il caso con l’ambasciata italiana a Teheran. Al momento non sarebbe stato individuato il carcere in cui la ragazza è detenuta tra le tante strutture presenti nella capitale iraniana.

Alessia sarebbe stata arrestata lo scorso mercoledì, nel giorno del suo compleanno. A Il Messaggero il padre ha raccontato di averla sentita quella mattina per farle gli auguri: “Era contenta, stava aspettando che anche i suoi amici uscissero dalle loro camere in ostello per andare insieme a festeggiare in un pic-nic”. La ragazza sarebbe stata in compagnia di un amico francese, uno polacco e una ragazza iraniana. Alle 12 però il telefono di Alessia non avrebbe dato più alcun segnale. “In sei anni di viaggi per il mondo non era mai passato tanto tempo senza sentirci”, ha spiegato il padre.

Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata in Iran, era nel paese persiano da due mesi e aspettava di rientrare in Pakistan. Prima aveva viaggiato tantissimo, vivendo in Australia, poi a Panama, in Nicaragua e Islanda. Era una nomade digitale, come lei stessa ha raccontato su un sito di viaggi, riuscendo a lavorare a distanza come segretaria. I genitori sono certi che Alessia non sia “una spericolata. Anzi, è sempre molto attenta ed è animata da un grande rigore morale. Non tocca alcolici o peggio droghe. Per questo, a maggior ragione, non sappiamo spiegarci che cosa le sia accaduto”. Insomma, perché Alessia Piperno è stata arrestata in Iran?