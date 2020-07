Alabama, sparatoria in un centro commerciale: ucciso un bambino di 8 anni

Negli Usa un bambino di 8 anni è morto durante una sparatoria in un centro commerciale di Hoover, in Alabama. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. La tragedia è avvenuta alla Riverchase Galleria, centro commerciale tra i più grandi dello Stato dell’Alabama. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, al momento non è ancora chiaro quali siano stati i motivi all’origine della sparatoria né il numero di persone coinvolte. Quel che è certo è che sono stati esplosi molti colpi, alcuni dei quali hanno provocato il ferimento di tre persone e la morte del bambino.

Il piccolo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. “Lavoreremo incessantemente per assicurare i responsabili alla giustizia”, ha twittato la polizia, che parla di “quattro potenziali vittime” della sparatoria poiché, come detto, i tre feriti al momento sono in gravi condizioni.

