Alabama, Kenneth Smith primo giustiziato con azoto puro: “Tremava e si contorceva sulla barella”

Alabama, Kenneth Smith primo giustiziato con azoto puro

La prima condanna a morte negli Stati Uniti con l’utilizzo di una maschera ad azoto è stata eseguita. Kenneth Eugene Smith è stato giustiziato giovedì sera, nell’Holman Correctional Facility di Atmore, in Alabama.

Alle dieci del mattino Smith ha mangiato il suo ultimo pasto, bistecca, patate e uova, comprato da un fast food Waffle House vicino alla prigione. Da quel momento in poi è rimasto digiuno, perché il boia temeva che vomitasse durante l’esecuzione. Ha incontrato i familiari insieme al suo consigliere spirituale, Jeff Hood, per un ultimo saluto. “Sono state versate molte lacrime”, ha raccontato Hood, aggiungendo che “Kenneth è terrorizzato per la tortura che potrebbe subire”.

L’esecuzione era prevista alle 6 del pomeriggio, ma gli ultimi ricorsi legali, tutti bocciati, l’hanno ritardata. Legato alla barella, poco prima che il boia gli mettesse sulla faccia la maschera per l’azoto, Smith ha rilasciato la sua ultima dichiarazione: “Stasera l’Alabama ha fatto sì che l’umanità facesse un passo indietro. Me ne vado con amore, pace e luce, grazie per avermi sostenuto, amo tutti voi”. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’uomo “all’inizio era cosciente, tremava e si contorceva sulla barella”.

Perché Kenneth Eugene Smith è stato condannato

Ma perché Kenneth Eugene Smith è stato condannato a morte? Cosa ha fatto? Smith, 58 anni, era stato condannato nel 1989 per aver ucciso un anno prima la moglie di un predicatore, Elizabeth Sennett, in un omicidio su commissione, voluto dallo stesso predicatore. Per l’assassinio Smith era stato pagato meno di mille dollari. L’uomo aveva fatto ricorso sostenendo che l’esecuzione fosse una punizione crudele e inusuale, ma ha perso due appelli finali alla Corte Suprema e uno a una corte d’appello federale.

Come funziona

Come funziona l’esecuzione della condanna a morte con maschera ad azoto? Secondo il Death Penalty Information Center, Smith è la prima persona ad essere messa a morte utilizzando gas azoto puro in tutto il mondo. L’Alabama e altri due Stati americani hanno approvato l’uso dell’ipossia da azoto come metodo alternativo di esecuzione, perché i farmaci utilizzati per le iniezioni letali sono diventati più difficili da reperire, contribuendo al calo dell’uso della pena di morte a livello nazionale. Respirare azoto senza ossigeno provoca la rottura delle cellule del corpo e porta alla morte.