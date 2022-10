Al via il vertice di Praga: sul tavolo il tetto parziale al prezzo del gas

Inizia oggi a Praga la riunione dei capi di Stato e di governo dell’Ue e dell’Europa organizzata dalla presidenza di turno ceca. Oggi al castello è in programma la prima riunione della Comunità politica europea: si inizia con una sessione plenaria di apertura dalle 13 alle 14, poi tavole rotonde fino alle 16, incontri bilaterali fino alle 19, infine la sessione plenaria di chiusura durante la cena. Non è prevista una dichiarazione finale scritta, ma una conferenza stampa. Domani, invece, c’è il Consiglio europeo informale. Crisi energetica, misure contro il caro bollette, guerra russa in Ucraina sono i temi sul tavolo.

Al forum partecipano 44 capi di Stato e di governo, 27 dall’Ue e 17 di altri Paesi, dal Regno Unito alla Georgia e all’Ucraina, fino all’Armenia e all’Azerbaigian. Partecipa anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che guida un Paese che è formalmente candidato all’adesione all’Ue e che ha una parte di territorio sul continente europeo.

Sul tavolo il tetto parziale al prezzo del gas, una borsa complementare al Ttf di Amsterdam, nuovi fondi per il RePowerEu. Intanto Gazprom ha ricominciato a fornire gas all’Italia. Al vertice sarà presente anche il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Alle ore 14,30 di oggi è previsto l’incontro dal tema “Energia, clima ed economia” nel corso del quale potrebbe essere discusso l’argomento del price cap.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha comunque sottolineato che ogni decisione sul tetto al prezzo del gas nel Vecchio Continente potrebbe essere assunta soltanto dopo la conclusione dell’incontro in Repubblica Ceca.