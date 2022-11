Air Show di Dallas, due aerei si scontrano durante l’esibizione e si schiantano al suolo

L’Air Show di Dallas, in Texas, andato in scena ieri, 12 novembre 2022, è finito in tragedia: due aerei, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, si sono scontrati in volo e si sono schiantati al suolo davanti a centinaia di persone che stavano assistendo all’esibizione. Si tratta di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo dei due velivoli.

Diversi video pubblicati su Twitter hanno mostrato i due aerei scontrarsi in aria prima di precipitare verso il suolo e impattare con conseguente esplosione. La FAA e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini.

*WARNING* Dallas airshow took a turn for the worse. Prayers to all involved. We came to celebrate Veteran’s Day with the kids. Fortunately my children were in the hanger and did not see it happen. God bless. @dallasexecutive @FoxNews pic.twitter.com/Pw94whi0p3

— Aubrey Young (@aubdog1218) November 12, 2022