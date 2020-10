Sale 24 morti e oltre 50 feriti il bilancio dell’attentato suicida in un centro educativo avvenuto ieri a Kabul, in Afghanistan. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis. Un kamikaze si è fatto esplodere dopo essere stato individuato dalle forza dell’ordine all’entrata del centro educativo, che si trova nella parte occidentale della capitale afgana. La zona ovest di Kabul è regolarmente presa di mira dallo Stato islamico in quanto abitata prevalentemente dagli Hazara, una etnia quasi completamente sciita. Sempre ieri, il governo ha annunciato su Twitter l’uccisione dell’egiziano Abou Muhsin al-Masri, considerato il numero due di Al-Qaeda nel subcontinente indiano. Il suo nome figura nella lista dei terroristi più ricercati dall’FBI e gli Usa avevano emesso a fine 2018 un mandato di arresto.

