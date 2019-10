Afghanistan, attacco con un colpo di mortaio contro una moschea: 20 morti

Venti persone sono rimaste uccise da un colpo di mortaio che ha colpito una moschea nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan. A riferirlo sono fonti ufficiali. Il luogo di culto era affollato per via della tradizionale preghiera musulmana del venerdì.

Potrebbero interessarti Siria, Amnesty International accusa la Turchia di crimini di guerra Fermare la guerra in Etiopia con una Tv: la storia della giovane Filsan, la donna che ha creato Nabad Tv Accordo Usa-Turchia: così i curdi non avranno mai un loro stato (di G. Cavalli)