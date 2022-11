Aereo Usa disegna un pene nei cieli di fronte alla base russa in Siria: la rotta visibile sui radar

Sorvolando a est di Cipro, davanti alla base siriana di Tartus – caposaldo della Russia nel Mediterraneo – un aereo americano ha disegnato un pene con la rotta come provocazione nei confronti del Paese belligerante. Un “gestaccio” ad alta quota in piena crisi internazionale quello rimasto impresso sugli schermi dei radar di Mosca, che setacciano incessantemente il cielo in cerca di potenziali pericoli. Lo sfottò è stato portato avanti dai piloti di una cisterna volante KC135 decollata da Creta e rimasta in missione per due ore. Negli ultimi mesi lo spazio aereo tra Cipro e la Siria ha visto diversi incontri ravvicinati tra velivoli statunitensi e russi: il Pentagono ha in un caso criticato il comportamento dei piloti del Cremlino, definendolo “poco professionale”.

Nel novembre 2020 un altro aereo, per tutt’altro motivo, disegnò una forma fallica con la rotta nel cielo mentre sorvolava la Russia: un volo di linea della compagnia Pobeda con a bordo 102 passeggeri sulla tratta Mosca-Ekaterinburg atterrò con 20 minuti di ritardo perché i piloti persero tempo nelle manovre per manifestare solidarietà al capitano della squadra russa di calcio Artem Dzyuba, che per colpa di un video privato pubblicato online era stato visto in atteggiamenti intimi. I due piloti furono licenziati un mese dopo.