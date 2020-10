Belfast, donna tossisce e sputa ai passeggeri in aereo | VIDEO

“Morirete tutti”. Una donna ha iniziato a gridare insulti e minacce a bordo di un aereo Easyjet, in partenza da Belfast e diretto ad Edimburgo, dopo essere stata invitata a scendere perché si è rifiutata di indossare la mascherina. Il fatto risale allo scorso 18 ottobre. Mentre le hostess spiegavano ai passeggeri le norme anti contagio, la signora si è opposta alla regola. Il personale di bordo ha chiesto alla donna di allontanarsi e a quel punto è scoppiato il caos. Nel video si vede la passeggera tossire e sputare in faccia agli altri passeggeri. La donna è stata poi fermata e presa in custodia dalle autorità nordirlandesi.

