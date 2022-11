“Ecco il volto di Adamo”: la ricostruzione in 3D che ha mandato in tilt i social

Adamo come Vin Diesel: la ricostruzione che ha mandato in tilt i social

Adamo assomigliava Vin Diesel: è bastato un tweet che proponeva una finta ricostruzione in 3d del volto del primo uomo per mandare letteralmente in tilt i social.

Protagonista dello strampalato rifacimento è stata la Alamo Drafthouse, società che gestisce anche una catena di cinema negli Stati Uniti.

Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P — Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) October 27, 2022

“Gli scienziati della Princeton University hanno ricostruito questo modello 3D di come Adamo, il primo essere umano creato da Dio, avrebbe potuto essere” ha scritto l’azienda in un tweet in cui è stata allegata anche la foto con il volto assai somigliante a quella dell’attore protagonista della saga Fast and Furious.

Il tweet è in breve tempo diventato virale, raccogliendo quasi 300mila like. Ovviamente nessuna indagine in merito è stata mai realizzata né Princeton ha mai diffuso una foto simile.

“Solo per ricordare che siamo un cinema, non una rivista scientifica” ha infatti successivamente sottolineato l’azienda che di certo ha ottenuto la visibilità che sicuramente cercava sui social.