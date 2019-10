Accusato di 36 stupri, si scopre che ha 6 figli con la sua primogenita

Un uomo accusato di 36 stupri ha avuto 6 figli con la sua primogenita, vittima da anni delle sue violenze.

L’agghiacciante vicenda è emersa nel corso di un processo che si sta tenendo presso il tribunale Swansea Crown Court, in Galles. A svelarlo è stato il procuratore generale, il quale ha affermato di essere in possesso delle prove del Dna, che dimostrerebbero la paternità dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito, lo stupratore, le cui generalità non sono state rese note per proteggere la privacy delle sue vittime, avrebbe violentato per anni una delle sue due figlie. E avrebbe continuato a farlo anche dopo le sei gravidanze che la ragazza ha portato avanti.

L’uomo avrebbe manipolato la figlia convincendola ad avere reiterati rapporti con lui. “La volontà delle vittime è stata sopraffatta e qualsiasi consenso apparente non è un vero consenso ma una semplice acquiescenza al falso mondo che lui ha creato” ha dichiarato il procuratore generale nell’arringa di accusa nei confronti dello stupratore.

L’orco, inoltre, sarebbe responsabili anche di altri 36 stupri e avrebbe permesse anche ad altri uomini di abusare delle sue vittime.

L’imputato ha negato tutte le accuse, mentre la sentenza dovrebbe arrivare entro tre settimane.

