Accoltellamento multiplo avvenuto a Reading, città del sud della Gran Bretagna, oggi, sabato 20 giugno, durante una manifestazione di Black Lives Matter. La polizia di Thames Valley ha twittato: “stiamo intervenendo su un incidente ai Forbury Gardens, a Reading, inviati agenti sulla scena”. L’incidente è definito “serio”, sul posto anche un elicottero. Per ora non si parla ufficialmente di terrorismo.

Il Telegraph cita una fonte che parla di tre morti sulla scena e due persone ricoverate al Royal Berkshire Hospital, dove sono state rianimate. La polizia sta trattando il caso come un attacco casuale. Testimoni oculari hanno riferito dei soccorsi sul posto forniti da polizia e paramedici.

La polizia conferma un arresto per l’accoltellamento a Reading. Su Twitter, la Thames Valley Police ha scritto che dalle 7 di sera (le 21 in Italia) è impegnata “nei servizi d’emergenza. Gli agenti hanno arrestato sulla scena un uomo che ora è sotto custodia della polizia”.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020