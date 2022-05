“Sulle tue mani c’è il sangue degli ucraini”: attacco hacker alle tv russe durante la parata del 9 maggio

Cyber attacco ai media russi nel giorno della grande parata militare per celebrare il 9 maggio: mentre i canali del Cremlino trasmettevano l’evento, chi ha consultato orari e programmi delle emittenti russe sul “televideo” ha visto apparire in sovrimpressione questo messaggio: “Sulle tue mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e di bambini assassinati. Le tv e le autorità ti stanno mentendo. No alla guerra”. Lo ha mostrato su Twitter il giornalista della Bbc Francis Scarr che monitora i servizi televisivi russi per conto del network britannico.

Altri utenti hanno mostrato sui social la stessa frase apparire in sovrimpressione durante i cartoni animati. L’attacco hacker non è stato rivendicato, ma normalmente a effettuare tali operazioni è la IT Army, l’armata di hacker volontari creata da Mykhailo Fedorov, il giovane ministro per la Trasformazione digitale dell’Ucraina. Per lui la cyberwar “più efficace di qualsiasi proiettile”.

Intanto, sempre nel giorno della grande parata, sul sito di informazione Lenta.ru che solitamente pubblica notizie pro-Putin due giornalisti della testata hanno modificato gli articoli con frasi contro la guerra. In alcuni di questi Putin viene definito un “dittatore paranoico”, autore della “più sanguinosa guerra del 21esimo secolo”.

Anche la piattaforma alternativa a Youtube, Rutube, che in Russia pubblica contenuti che sulla tv di Stato non vengono trasmessi, sarebbe stata oggetto di un attacco, perché per qualche ora è stata inaccessibile. “Il sito è stato attaccato. Al momento la situazione è sotto controllo. I dati dell’utente sono stati salvati. Sono in corso i lavori per ripristinare l’accesso alla piattaforma”, leggeva il 9 maggio chi provava a collegarsi a Rutube.