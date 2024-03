Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 11 marzo

Per il presidente americano “l’invasione di Rafah è una linea rossa” per Netanyahu. Partita dalla Virginia la nave americana che costruirà il molo per gli aiuti, mentre nel mondo islamico si avvia il mese sacro del Ramadan. Una trentina di miliziani di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche uccisa dall’esercito israeliano nel sud e nel centro della Striscia.

DIRETTA

Ore 10,00 – Nave carica di aiuti bloccata a Cipro, Marocco comincia lanci aviotrasportati – Una nave carica di 200 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza è rimasta bloccata nella notte a Cipro per una serie di “difficoltà tecniche”, mentre il Marocco comincerà una serie di lanci aviotrasportati di cibo e medicine sul territorio costiero palestinese. In mattinata, il portavoce del governo di Cipro, Konstantinos Letymbiotis, ha spiegato all’agenzia di stampa ufficiale dell’isola Kyne/Cna che a causa di non meglio precisate “difficoltà tecniche” la partenza del bastimento carico di aiuti per Gaza è stata rimandata a questa mattina ma che l’orario esatto della partenza della nave non sarà reso pubblico per “motivi di sicurezza”. Intanto, l’emittente pubblica israeliana Kan ha riferito che sei aerei da trasporto Hercules dell’aeronautica marocchina sono in viaggio verso Israele, dove faranno rifornimento all’aeroporto Ben Gurion prima di dirigersi nel nord della Striscia dove sganceranno una serie di carichi di aiuti umanitari.

Ore 9,45 – Paesi Bassi, il leader di estrema destra Wilders incontra il presidente di Israele Herzog – Il leader olandese di estrema destra Geert Wilders ha incontrato oggi ad Amsterdam il presidente israeliano Isaac Herzog e ha promesso il suo pieno sostegno a Israele “nella sua lotta contro il terrorismo”.

I just had a great meeting in Amsterdam with the President of Israel @Isaac_Herzog. I told him I am proud that he visits the Netherlands and that Israel has, and always will have, my full support in its fight against terror. #Israel #Herzog pic.twitter.com/LBft3ieYlG — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024

Wilders, che punta a guidare un nuovo governo dopo la vittoria del suo partito nazionalista Pvv alle elezioni di novembre, ha pubblicato oggi sul suo profilo social X (ex Twitter) una foto con Herzog: “Gli ho detto che sono orgoglioso della sua visita nei Paesi Bassi e che Israele ha, e avrà sempre, il mio pieno sostegno nella sua lotta contro il terrorismo”.

Ore 9,30 – Gaza, il bilancio dei morti sale a 31.112 vittime – Il bilancio delle vittime della guerra in corso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre si è attestato a 31.112 morti. Secondo i nuovi dati diffusi dal ministero della Salute controllato da Hamas, nel territorio costiero palestinese si contano anche 72.72.760 feriti, mentre solo nelle ultime 24 ore sarebbero morte 67 persone.

Ore 9,00 – Israele, media: “Ai palestinesi è stato impedito di pregare alla moschea di Al-Aqsa alla vigilia del Ramadan –

Le forze di polizia israeliane hanno impedito ai fedeli l’ingresso nella moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, per pregare in occasione dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Lo riporta l’emittente qatarina al-Jazeera, che ha pubblicato alcuni filmati in cui si vedono alcuni agenti israeliani intervenire anche con i manganelli per impedire l’accesso dei palestinesi al luogo sacro alla vigilia del Ramadan.

Israeli forces beat back Muslim worshippers with batons to prevent their entry to Al-Aqsa Mosque for prayers to mark the start of Ramadan in occupied East Jerusalem. pic.twitter.com/xJgtiUPlPD — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2024

Ore 8,30 – Usa, il direttore della Cia prova a mediare una breve tregua a Gaza per riprendere i negoziati – Il direttore della CIA statunitense, William Burns, sta tentando di mediare una breve tregua nei combattimenti nella Striscia di Gaza in modo da rilanciare i negoziati tra Israele e Hamas. Lo riferisce il quotidiano qatarino Al Araby al Jadeed, che cita in proposito un funzionario egiziano, secondo cui venerdì 8 marzo Burns era al Cairo prima del suo incontro con il direttore del Mossad, David Barnea. Hamas accusa Israele di aver bloccato le trattative, chiedendo un elenco degli ostaggi ancora vivi in mano al gruppo armato palestinese. Secondo il quotidiano qatarino, il direttore della CIA avrebbe proposto un’alternativa: ai mediatori verrà fornito un elenco completo di tutti gli ostaggi rapiti dai gruppi armati attivi nella Striscia di Gaza. Non è ancora chiaro quale sia stato l’esito della mediazione.

Ore 8,00 – Hamas non conferma la morte del vice capo delle Brigate al-Qassam – Hamas non ha confermato la morte di Marwan Issa, conosciuto come “Abu Barra” e considerato il vicecapo delle Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato del gruppo, che secondo alcuni media sarebbe stato ucciso in un attacco israeliano compiuto nelle scorse ore nella Striscia di Gaza. Secondo i media israeliani, Hamas “sta ancora indagando” sulle voci relative alla morte del vice di Mohammed el-Misri, nome di battaglia “Mohammed Deif”, che guida le Brigate. Issa è considerato l’anello di congiunzione tra la leadership militare e i vertici politici di Hamas nella Striscia di Gaza.

Ore 7,30 – Usa, media: “La Casa bianca crede che Israele non attaccherà a breve Rafah” – L’amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Joe Biden crede che Israele non allargherà “nel prossimo futuro” le operazioni militari in corso nella Striscia di Gaza alla località meridionale di a Rafah, dove si sono rifugiati oltre 1,5 milioni di sfollati. Lo hanno rivelato all’emittente statunitense Cnn due alti funzionari dell’amministrazione americana. Intanto, nel suo discorso scritto in occasione dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani, Biden ha affermato che “continuerà a lavorare con Israele per ampliare le consegne di aiuti (a Gaza) via terra, insistendo affinché si facilitino più rotte e si aprano più valichi per portare sempre più aiuti a sempre più persone”. “Quasi due milioni di palestinesi risultano sfollati a causa della guerra; molti hanno urgente bisogno di cibo, acqua, medicine e riparo. Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per rompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà al centro dei pensieri di molti. Lo è anche per me”, ha detto Biden. Gli Usa, ha aggiunto, “continueranno a lavorare senza sosta per arrivare a un cessate il fuoco immediato e duraturo per almeno sei settimane come parte di un accordo che porti al rilascio di tutti gli ostaggi e continueremo a lavorare per un futuro di stabilità, sicurezza e pace a lungo termine”.

Ore 7,00 – Yemen: è morto il capo di al-Qaeda nel Paese – Il leader di al-Qaeda nello Yemen, Khalid al-Batarfi, è morto. Lo ha annunciato ieri sera il gruppo terroristico, senza fornire ulteriori dettagli. Sulla sua testa, gli Stati Uniti avevano messo una taglia di 5 milioni di dollari. In passato, l’uomo aveva guidato il gruppo al-Qaeda nella Penisola arabica, a lungo considerato il ramo più pericoloso del gruppo terroristico dopo l’uccisione del fondatore Osama bin Laden. Ieri sera, i canali vicini ad al-Qaeda hanno pubblicato un video che mostra al-Batarfi avvolto in un sudario funebre con la bandiera dell’organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulla causa della sua morte.