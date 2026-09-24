Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

In Italia quasi 9 milioni di contribuenti non versano un euro di Irpef

Immagine di copertina
Foto Unsplash

Il 35% dei dichiaranti paga il 95% dell'imposta: l'analisi del Centro Studi Itinerari Previdenziali

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

In Italia ci sono 8,7 milioni di contribuenti che non versano neanche un euro di Irpef. Non significa che siano evasori: sono le regole del Fisco a renderlo possibile, tra detrazioni, agevolazioni e altri meccanismi che portano il dovuto a zero. Il totale dei dichiaranti è 42,8 milioni ma sono solo 34,1 milioni coloro che effettivamente pagano l’imposta. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali sulla base dei dati del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.

I dati si riferiscono alle dichiarazioni rese nel 2025, con riferimento all’anno di imposta 2024. Dall’analisi dei numeri il Centro Studi ricava l’immagina di “un Paese assimilabile più a quelli in via di sviluppo che non a un membro effettivo del G7 o G8, soprattutto se si considerano il tenore di vita, il reddito pro-capite, i consumi e la ricchezza complessiva”.

Nel nostro Paese ci sono 27,8 milioni di contribuenti che dichiarano meno di 20mila euro l’anno (di questi, 1,1 milioni dichiarano entrate pari a zero). In totale queste persone, che rappresentano il 65% dei dichiaranti, versano 10,8 miliardi di euro, pari al 5% del gettito Irpef. Ne consegue che il restante 35% dei dichiaranti sostiene il peso del 95% dell’imposta.

Gli italiani che dichiarano tra i 20mila e i 29mila euro l’anno sono 9,7 milioni e versano complessivamente 35,3 miliardi di euro. Nella fascia 29mila-35mila euro si contano 4,8 milioni di contribuenti, per un gettito complessivo pari a 29,5 miliardi.

Solo il 18,5% dei dichiaranti (meno di 8 milioni di persone) dichiara più di 35mila euro lordi l’anno: queste persone contribuiscono però al 65% del gettito Irpef. Nel dettaglio, nella fascia 35mila-55mila euro si contano 5,3 milioni di contribuenti che versano 52,6 miliardi di euro; nella fascia 55mila-100mila euro si registrano 1,9 milioni di paganti per un importo complessivo pari a 39,7 miliardi; nella fascia 100-200mila euro i dichiaranti sono 597mila e contribuiscono per 26,2 miliardi; gli italiani che dichiarano un guadagno di oltre i 200mila euro l’anno sono invece 148mila e pagano in totale 21,8 miliardi di euro.

Il Centro studi osserva che, confrontando i dati del 2024 con quelli del 2008, si nota una “traslazione dai redditi più bassi a quelli più elevati”: ciò, sottolineano gli autori, sembra “in evidente dissonanza con le statistiche Istat che segnalano l’impoverimento della popolazione italiana e l’aumento della povertà relativa e assoluta“.

I numeri dicono che nel giro di 17 anni i redditi dichiarati dagli italiani sono aumentati di 270 miliardi di euro con un ritmo di crescita medio del 2% annuo (di poco superiore all’inflazione). Nello stesso arco temporale, tuttavia, la spesa pubblica è aumentata di 319 miliardi di euro e quella destinata all’assistenza è cresciuta a un tasso medio del 5% annuo.

Secondo Itinerari Previdenziali, in Italia “la spesa assistenziale dipende sempre meno dalle reali necessità del Paese e sempre più dalla incapacità della politica e delle parti sociali di trovare soluzioni pro-sviluppo. “Certo – aggiungono gli autori dello studio – anche la necessità dei partiti di conquistare sempre più consensi a scapito dell’interesse nazionale gioca un ruolo importante. E così la nostra classe politica prosegue nella ‘grande redistribuzione’ senza alcuna verifica sull’efficacia di questa enorme spesa assistenziale”.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Economia / Pirelli, investimento da un miliardo di euro negli Usa: la fabbrica in Georgia sarà ampliata
Economia / Innotrans 2026, Strisciuglio (AD FS): “Entro fine anno il piano industriale, al centro i passeggeri”
Economia / Accordo tra Pirelli e Arma dei Carabinieri: la tecnologia Cyber Tyre per monitorare le strade di Roma
Ti potrebbe interessare
Economia / Pirelli, investimento da un miliardo di euro negli Usa: la fabbrica in Georgia sarà ampliata
Economia / Innotrans 2026, Strisciuglio (AD FS): “Entro fine anno il piano industriale, al centro i passeggeri”
Economia / Accordo tra Pirelli e Arma dei Carabinieri: la tecnologia Cyber Tyre per monitorare le strade di Roma
Economia / L’Università di Genova conferisce la Laurea honoris causa a Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo)
Economia / Frecciarossa & Luna Rossa: un’alleanza a tutta velocità
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Bollette luce e gas nel 2026: come i conflitti internazionali finiscono nella spesa di casa
Economia / Banca Ifis, l’industria del vetro di Murano genera 288 milioni di euro di valore e impiega oltre 900 persone
Economia / La stangata della guerra all'Iran: ecco perché le scorte record di gas non abbasseranno le bollette
Economia / Mps: tutti i punti deboli del piano di Lovaglio contro Intesa
Ricerca