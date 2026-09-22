Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Accordo tra Pirelli e Arma dei Carabinieri: la tecnologia Cyber Tyre per monitorare le strade di Roma

Immagine di copertina

La combinazione tra sensori e computer vision permetterà di rilevare anomalie del manto stradale o criticità nella segnaletica

di Redazione TPI

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Pirelli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la sperimentazione della tecnologia Pirelli Cyber Tyre su alcune vetture del Nucleo Radiomobile dell’Arma di Roma allo scopo di monitorare lo “stato di salute” delle infrastrutture stradali della Capitale per individuare potenziali fattori di rischio e contribuire a migliorarne la sicurezza.

L’accordo è stato sottoscritto ieri, lunedì 21 settembre. L’iniziativa parte dall’installazione di pneumatici del sistema Pirelli su cinque Alfa Romeo Tonale utilizzate dai carabinieri nei servizi di controllo del territorio e pronto intervento.

Attraverso sensori integrati nei pneumatici, algoritmi proprietari e tecnologie avanzate di computer vision e intelligenza artificiale, la tecnologia Cyber Tyre consentirà la raccolta e l’analisi dei dati relativi allo stato della rete viaria, contribuendo all’individuazione tempestiva di potenziali criticità. Nella sperimentazione avviata con l’Arma dei Carabinieri, infatti, i dati provenienti dagli pneumatici saranno integrati con quelli raccolti da telecamere installate a bordo dei veicoli e analizzati mediante algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati dal partner tecnologico Univrses.

La combinazione tra sensori e computer vision permetterà di rilevare anomalie del manto stradale o criticità nella segnaletica, contribuendo alla creazione di una mappa sempre aggiornata delle condizioni della rete viaria. L’utilizzo della tecnologia Pirelli sarà completamente automatico e senza interventi richiesti agli operatori.

Cyber Tyre è già stato impiegato in analoghi progetti di monitoraggio con Movyon (società del gruppo Autostrade per l’Italia) e con Regione Puglia.

“Si tratta di un salto in avanti tecnologico che rientra pienamente nella nostra visione: fare dell’innovazione un elemento di profondo rinnovamento culturale, per esercitare la nostra missione in modo sempre nuovo ed efficace”, ha osservato il comandante generale dell’Arma, il generale Salvatore Luongo.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli. “Il sistema Cyber Tyre è in grado di operare perfettamente anche su pneumatici sollecitati in modo continuo e sottoposti a stress intensi, come quelli utilizzati dalle autovetture del Nucleo Radiomobile. Questa collaborazione, che si affianca a quelle già avviate con enti pubblici e costruttori automobilistici, dimostra la solidità della nostra tecnologia e la sua strategicità nello sviluppo della mobilità connessa e intelligente”.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / L’Università di Genova conferisce la Laurea honoris causa a Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo)
Economia / Frecciarossa & Luna Rossa: un’alleanza a tutta velocità
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ti potrebbe interessare
Economia / L’Università di Genova conferisce la Laurea honoris causa a Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo)
Economia / Frecciarossa & Luna Rossa: un’alleanza a tutta velocità
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Bollette luce e gas nel 2026: come i conflitti internazionali finiscono nella spesa di casa
Economia / Banca Ifis, l’industria del vetro di Murano genera 288 milioni di euro di valore e impiega oltre 900 persone
Economia / La stangata della guerra all'Iran: ecco perché le scorte record di gas non abbasseranno le bollette
Economia / Mps: tutti i punti deboli del piano di Lovaglio contro Intesa
Economia / Il supreme diesel supera i 3 euro al litro, Governo pronto a prorogare il taglio delle accise
Economia / Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in EssiLux e attacca Milleri
Economia / Mps, il Financial Times boccia il piano di Lovaglio: “Operazione completamente folle”
Ricerca