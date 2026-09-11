Frecciarossa & Luna Rossa: un’alleanza a tutta velocità

Lo spettacolo della grande vela approda in Italia. È già partito il conto alla rovescia verso la 38esima America’s Cup, la più prestigiosa competizione della vela mondiale, nonché il più antico trofeo sportivo internazionale ancora in palio. Teatro di questo straordinario evento sarà Napoli: le regate si svolgeranno nel Golfo, con il Vesuvio sullo sfondo, per una competizione che affascina e coinvolge tutti, anche chi non è abitualmente appassionato di vela.

Due simboli tricolore

Grandi speranze sono riposte nel team italiano di Luna Rossa. Un simbolo dell’eccellenza italiana che, in vista di questo fondamentale appuntamento sportivo, si è legato ad un altro emblema del Made in Italy: Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che diventa così Official Sponsor di Luna Rossa per la 38esima America’s Cup.

La partnership è stata annunciata nei giorni scorsi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi.

Un accordo strategico tra due realtà simbolo del Made in Italy che condividono la stessa visione – tecnologia d’avanguardia, velocità, performance e innovazione – in vista dell’America’s Cup 2027, in programma per la prima volta in Italia.

«Siamo felici di avere Frecciarossa al nostro fianco nella sfida alla 38esima America’s Cup», ha detto Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Si tratta di un nome simbolo dell’eccellenza italiana, con cui condividiamo gli stessi valori fondati su competenza, prestazioni, stile e tecnologia. In un team sportivo l’attenzione al dettaglio, la precisione assoluta e la competenza si traducono nella capacità di competere ai massimi livelli. Per Frecciarossa gli stessi principi si esprimono in una mobilità veloce, affidabile, puntuale. In entrambi i casi, l’eccellenza nasce dalla capacità di guardare avanti, innovare e alzare costantemente i propri standard. Siamo certi che la loro presenza darà un grande contributo alla nostra campagna».

«La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale», ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS. «Allo stesso tempo, attraverso questa partnership vogliamo contribuire concretamente alla riuscita di un grande evento, mettendo a disposizione la nostra esperienza nel trasporto. È anche attraverso una mobilità sempre più integrata ed efficiente che possiamo sostenere la crescita dei territori e accompagnare il Paese nei grandi appuntamenti che lo vedono protagonista sulla scena internazionale».

«Frecciarossa di Trenitalia sta vivendo una fase di profonda evoluzione, definita dal nuovo logo e dal progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione. Unire il nostro percorso a quello di Luna Rossa significa valorizzare la nostra identità e parlare a un pubblico globale attraverso una vetrina d’eccezione, condividendo gli stessi valori di italianità, eccellenza e gioco di squadra», ha dichiarato Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia.

Motore di sviluppo

Una competizione, come detto, antichissima, nata nel lontano 1851, e capace ancora oggi di attrarre grandi investimenti, con ricadute positive anche sul piano del turismo e della mobilità, per la città di Napoli e in generale per tutto il Paese.

Secondo un recente studio del ministero del Turismo in collaborazione con la Luiss Business School, l’evento potrebbe attirare circa un milione e mezzo di visitatori, generando una spesa turistica diretta stimata in circa 370 milioni di euro tra alloggi, ristorazione e trasporti. L’impatto economico complessivo è invece stimato in circa 690 milioni di euro nel breve periodo, con un valore potenziale superiore a 1,2 miliardi nel lungo termine grazie anche agli effetti sulla reputazione internazionale della città. Per questo è fondamentale potenziare la rete di mobilità, la gestione della logistica e la sicurezza.

Quel che è certo è che la macchina organizzativa è già entrata nel vivo. Fra pochi giorni, dal 24 al 27 settembre, si disputerà nel Golfo di Napoli la regata preliminare ufficiale, offrendo al pubblico un primo assaggio dello spettacolo che entrerà nel vivo nel 2027, con il Match Finale per la conquista della Coppa al via il 10 luglio. Defender dell’America’s Cup 2027 è il team della Nuova Zelanda. Le basi dei team verranno realizzate nell’area di Bagnoli. Le squadre si affronteranno a bordo degli AC75, monoscafi foiling di ultima generazione progettati per volare sull’acqua, capaci di superare i 100 chilometri orari. Una delle principali novità della 38ª America’s Cup riguarda l’equipaggio. Gli AC75 saranno condotti da cinque velisti, uno in più rispetto alla precedente edizione. Inoltre almeno un membro dovrà essere una donna. Tra le ulteriori innovazioni della prossima edizione, la presenza a bordo del Guest Racer, un posto destinato a un ospite che potrà essere una celebrità, uno sponsor, un influencer o un membro del pubblico, che però non potrà avere nessun compito operativo.

Un grande evento internazionale, dunque, all’interno del quale Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al Gruppo FS, vuole avere un ruolo da protagonista, come dimostra l’importante partnership con Luna Rossa, svolgendo in particolare un ruolo chiave nella gestione dei flussi di visitatori, collegando il capoluogo campano con le principali città e integrando mobilità, sport e promozione del territorio. Fondamentale è infatti far sì che la Coppa non sia soltanto un evento sportivo, ma un acceleratore di infrastrutture, turismo e sviluppo urbano. Lo spettacolo dell’America’s Cup sta per cominciare.