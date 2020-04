Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A ha deliberato la riduzione del 20 per cento dei compensi dei suoi membri, per i mesi di aprile e maggio. La scelta è stata assunta su proposta del Presidente Stefano Meloni e nell’ambito del pacchetto di misure di contenimento degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso. Questo gesto di solidarietà nei confronti dell’azienda e dei suoi dipendenti, fa seguito alla rinuncia integrale da parte dell’Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli alla propria retribuzione per i mesi di aprile e maggio nonché alla contestuale riduzione dello stipendio da parte dell’intero Management aziendale (del 20% per i dirigenti apicali e del 10% per gli altri dirigenti e direttori di funzione), misure già annunciate in data 30 marzo 2020.

Unieuro ha altresì annunciato il posticipo ad un momento più idoneo della liquidazione della componente variabile dei compensi dei dirigenti e dipendenti di sede, degli area manager e dei direttori di negozio, ove maturata al raggiungimento degli obiettivi previsti per l’esercizio 2019/2020. Tale iniziativa è coerente con le misure recentemente adottate in risposta all’emergenza sanitaria in corso.

