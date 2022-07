Trasporti, da settembre via al nuovo bonus: 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Come richiederlo

Dopo il bonus 200 euro, il bonus carburante e il bonus tende, adesso arriva anche il bonus trasporti. Da settembre, fino a fine anno, chi percepisce un reddito inferiore a 35mila euro potrà ottenere un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento del trasporto pubblico locale, annuale o mensile. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, insieme al ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che hanno presentato il decreto con cui è stato attuato il provvedimento previsto nel primo decreto Aiuti. “Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno”, ha detto Orlando.

Per la misura sono stati stanziati 79 milioni di euro per il 2022, fino all’esaurimento dei fondi. il bonus potrebbe perciò essere assegnato con una sorta di click day.

A chi spetta:

Potranno richiedere il bonus le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Come si richiede:

Sarà possibile fare domanda accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it (disponibile nelle prossime settimane), tramite Spid o Cie. Gli utenti dovranno fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico.