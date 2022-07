Decreto Aiuti bis, bonus 200 euro: no al rinnovo, ci sarà solo per gli esclusi

Il bonus di 200 euro non sarà riproposto nel nuovo decreto Aiuti di agosto. Il provvedimento da 14,3 miliardi di euro, in arrivo la settimana prossima, si limiterà a estendere il bonus alle categorie escluse nel primo decreto, come precari della scuola, stagionali, lavoratori agricoli. La conferma è arrivata durante l’incontro tra Mario Draghi e i segretari di Cgil, Cisl e Uil, ricevuti ieri a Palazzo Chigi.

Tra le altre misure presentate ai leader sindacali per combattere gli effetti dell’inflazione, figura la decontribuzione degli stipendi fino a dicembre, per aumentare il netto in busta paga ai redditi fino a 35mila euro, e l’anticipo della rivalutazione delle pensioni già da settembre.

Il governo intende inoltre prorogare il taglio alle accise sul prezzo dei carburanti e gli sconti in bolletta. Inoltre, potrebbe essere ulteriormente aumentata la tassa sugli extra-profitti delle aziende energetiche.

Nessun accenno invece al taglio dell’Iva di cui si era parlato negli scorsi giorni. “Noi non pensiamo sia uno strumento prioritario perché se tagli l’Iva il taglio vale per tutti a prescindere dal reddito”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, chiedendo piuttosto sforzi per il “controllo dei prezzi contro la speculazione”. “Quello di oggi è stato incontro che ha prodotto delle prime risposte che vanno nella direzione delle nostre richieste”, ha detto Landini.