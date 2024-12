Il regalo del ceo dell’Antico Vinaio ai suoi dipendenti

Tommaso Mazzanti, ceo dell’Antico Vinaio, ha deciso di fare un regalo di Natale ai suoi dipendenti innalzando non solo la quota di welfare ma anche i giorni di ferie e mettendo in palio anche un viaggio alle Maldive.

Lo ha annunciato lo stesso Mazzanti sul suo profilo Instagram: “Quest’anno ho deciso di alzare ancora di più l’asticella. Almeno un milione di euro verrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”.

I dipendenti della catena avranno a disposizione 3mila euro per il proprio welfare, 500 euro in più rispetto a un anno fa: “Oltre alla settimana gratuita di ferie in più, e vari premi, quest’anno ho voluto riconoscere un premio particolare anche alla costanza, alla perseveranza e all’amore e alla passione che ogni collaboratore e collaboratrice mette nel lavoro”.

I dipendenti dell’Antico Vinaio, poi, parteciperanno a una lotteria che metterà in palio una vacanza di una settimana in un resort a cinque stelle alle Maldive.

In cinque potranno aggiudicarselo: “È un ulteriore pensiero per poter dire grazie a ognuno di loro, che ogni giorno, con passione, dedizione e costanza, portano avanti il brand”.