Manovra 2021, arriva lo smartphone di Stato, gratis e con abbonamento internet incluso

Manovra di bilancio: smartphone gratis e abbonamento internet incluso per i redditi bassi

Lo Stato prevede un kit digitalizzazione per quelle famiglie che hanno un reddito Isee inferiore ai 20.000 euro annui. Tale misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra di bilancio e prevede la distribuzione di uno smartphone gratis. Il beneficio sarà messo a disposizione per un solo membro del nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima pari a 20 milioni di euro per il 2021. La famiglia che farà tale richiesta dovrà essere munita di Spid. Nell’emendamento si legge: “Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale” per i nuclei familiari “non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività”.

Lo smartphone sarà dotato dell’app della Pubblica Amministrazione per partecipare al cashback di Stato e accedere anche ad altre iniziative come la lotteria degli scontrini, in più disporrà di un abbonamento di due anni a due organi di stampa online.

Leggi anche: 1. Cashback, come attivarlo dall’app Io e come funziona / 2. Cashback di Natale e 2021: come funziona il rimborso di Stato

Potrebbero interessarti Stefano Lucchini è il nuovo presidente della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio Il falso mito del deficit: l’economista Kelton spiega il cortocircuito dell’Euro Il 14% dei Paesi ricchi avrà il 53% delle dosi di vaccino: la bomba sociale che l’Europa finge di non vedere