Ruvo di Puglia: Edison Next avvia la riqualificazione energetica e tecnologica dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Ruvo di Puglia (BA) e Edison Next, una società affiliata al Gruppo Edison, specializzata nell’accompagnare clienti e territori nella loro transizione verso la decarbonizzazione e l’ecosostenibilità, hanno ufficializzato il lancio dei lavori di riqualificazione energetica e tecnologica dei sistemi di illuminazione pubblica, nonché di interventi di illuminazione artistica e architettonica su importanti elementi simbolici della città, e di iniziative nell’ambito delle smart city.

Questo progetto, con una durata programmata di vent’anni e un valore totale di oltre nove milioni di euro, prevede la conversione di più di 3.000 punti luce, su un totale di 3.469 nella città, attraverso l’installazione di moderni corpi illuminanti a LED. Parallelamente, si pianifica la messa in sicurezza elettrica e statica delle infrastrutture di illuminazione pubblica, con la sostituzione di oltre 746 supporti e bracci deteriorati o corrosi. Inoltre, saranno sostituiti e adeguati normativamente 37 quadri elettrici, oltre a una riqualificazione di quasi 28 chilometri di linee elettriche.

Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next, ha sottolineato il continuo impegno dell’azienda nel sostenere le amministrazioni comunali in progetti di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, portando a Ruvo di Puglia significativi benefici sia in termini di risparmio energetico che ambientale. Ha inoltre evidenziato l’approccio del progetto, basato su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, ma con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del centro storico, attraverso interventi mirati su luoghi come la Concattedrale di Santa Maria Assunta e il Palazzo di Città.

Il Sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, ha espresso ottimismo riguardo alla nuova gestione del servizio, sottolineando che Edison Next è stato selezionato tra dodici candidature di alto livello ed è un partner di prestigio con cui hanno instaurato un dialogo costruttivo sin dall’inizio. Ha anche menzionato l’attivazione di un numero verde per la segnalazione di guasti o problemi, coinvolgendo così i cittadini nella gestione della città. Ha sottolineato che un’illuminazione pubblica efficiente e intelligente porta a strade più sicure, alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e alla bellezza complessiva della città.

L’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune, Antonio Mazzone, ha evidenziato due aspetti chiave del servizio: la sicurezza notturna per i cittadini e il significativo contributo alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti grazie all’ammodernamento degli impianti. Ha sottolineato come questi sforzi si inseriscano nella strategia del Comune di Ruvo di Puglia per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Inoltre, il progetto prevede interventi significativi nell’ambito delle smart city, tra cui il telecontrollo al 100% dei punti luce, l’installazione di attraversamenti pedonali intelligenti e punti di alimentazione per eventi temporanei come il “Luci e suoni d’artista”. Edison Next fornirà anche energia 100% green e servizi di energy management per il monitoraggio dei consumi tramite un portale dedicato.

L’ambizioso programma dovrebbe comportare un considerevole risparmio energetico annuo di circa 2.304.997 kWh e una riduzione stimata di circa 900 tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

Infine, per garantire un servizio più efficiente e vicino alla comunità, è stato creato un servizio di contact center in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Questo servizio è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, ed è raggiungibile tramite un numero verde (800 628 172) per segnalare guasti o malfunzionamenti degli impianti di illuminazione pubblica.