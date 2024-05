Innovazione protagonista agli Asecap Days 2024, l’evento che riunisce i principali concessionari europei e mondiali

Gli Asecap Days 2024 a Milano, l’evento più significativo dell’anno per i concessionari autostradali, si sono incentrati sull’innovazione, concludendosi oggi, mercoledì 15 maggio. L’evento, tenuto a Palazzo Mezzanotte, ha riunito i principali operatori europei e mondiali, con numeri impressionanti illustrati da Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle.

Lo Presti ha sottolineato l’aspetto internazionale dell’evento, con la presenza di 24 nazioni, tra cui 6 extra-Ue come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Canada, Turchia e Porto Rico, oltre a 60 concessionarie partecipanti, più di 350 delegati iscritti e 27 sponsor. Questi numeri evidenziano la natura profondamente internazionale dell’evento.

Asecap Days 2024 è stato ospitato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, con l’organizzazione e la supervisione di Asecap, l’associazione che rappresenta le autostrade europee, e di Aiscat, l’equivalente italiano. Lo spirito del simposio è stato descritto da Lo Presti come il risultato di un intenso lavoro di consolidamento e rafforzamento delle relazioni tra i protagonisti del settore a livello internazionale.

Secondo Lo Presti, per Milano Serravalle e per tutti i concessionari autostradali, l’innovazione è strettamente legata alla digitalizzazione, un progresso tecnologico cruciale per raggiungere obiettivi come la decarbonizzazione, il net zero, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento e la diminuzione degli incidenti stradali.

Per Diego Cattoni, Presidente Aiscat e CEO di Autostrade del Brennero, la mobilità è essenziale per lo sviluppo di un Paese, poiché dove c’è mobilità c’è sviluppo. In Italia, la produzione industriale è concentrata principalmente entro un raggio di 20 km dai caselli autostradali. Un altro aspetto fondamentale è la sicurezza stradale.

Un altro tema emerso durante l’evento è stato quello della sostenibilità nella sfida della mobilità green, con la tecnologia che viene indicata come un fulcro cruciale per il progresso, come affermato da Pat Jones, Direttore Esecutivo e CEO di Ibtta (International Bridge, Tunnel & Turnpike Association).

