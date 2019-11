Reddito di cittadinanza news di oggi 6 novembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, mercoledì 6 novembre 2019.

Tridico: “Spesa 2019 per 4,8 miliardi e risparmio di un miliardo”

Sul Reddito di cittadinanza “il dato per il 2019 è di una spesa pari a 4,8 miliardi di euro e dunque di un risparmio pari ad un miliardo, già previsto nel decreto ‘salva-conti’, rispetto alla spesa prevista pari a 5,860 miliardi”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione del Rendiconto sociale del Civ dell’Istituto.

“Se ci sono risparmi vanno destinati alle famiglie e all’occupazione femminile, su cui vogliamo investire. Queste sono le nostre priorità”, ha aggiunto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a margine della presentazione. “Abbiamo dato ad un milione di nuclei familiari la dignità di un sostegno economico. Abbiamo consentito a 600 mila minori di poter avere un sostentamento. Ora siamo al lavoro per l’attivazione di percorsi di reinserimento lavorativo”, ha proseguito la ministra sottolineando che la cosiddetta ‘fase due’ “è la fase più complessa, ne siamo consapevoli, ma paghiamo un ritardo ventennale. Proprio per questo, nessuno può sentenziare oggi, a sei mesi dall’avvio delle attività del Reddito, che la misura non funzioni. I primi bilanci li faremo nel 2020 quando il sistema delle politiche attive sarà pienamente avviato”, ha continuato.

Il presidente dell’Inps procede poi a illustrare alcuni dati: al top, tra le regioni, resta la Campania, seguita a breve distanza dalla Sicilia. L’aggiornamento a fine ottobre diffuso dall’Inps indica che sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 di Pensione di cittadinanza, per un totale quindi di 1.020.610 nuclei familiari che ne beneficiano. A fronte di 1.555.588 richieste nel complesso presentate. Il Sud primeggia: tra le regioni, in testa c’è la Campania, con 177.194 domande di Reddito e 17.731 di Pensione accolte (in totale 194.925 su 270.901 presentate) e la Sicilia con 158.675 domande di Reddito e 17.997 di Pensione accolte (in totale 176.672 su 239.936 presentate). Terza la Lombardia, con 152.947 domande complessivamente presentate, di cui accolte 72.318 di Rdc e 13.211 di Pdc (in totale 85.529).

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

QUI altre informazioni sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Potrebbero interessarti Il ministro Fioramonti: "Bando per il concorso straordinario a gennaio 2021" Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Quota 100: il 91 per cento delle domande viene accolto Il fallimento dell'Ilva è lo specchio di un Sud che muore (di L. Tomasetta)

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA