Di Maio: “Entro fine anno un nuovo software per le offerte di lavoro in tutta Italia”

“Fino ad ora il reddito di cittadinanza è stato un aiuto, ora abbiamo il nuovo decreto e i sindaci possono chiamare queste persone per lavori di pubblica utilità. Entro fine anno avremo il nuovo software che ci consentirà di conoscere l’offerta di lavoro in tutt’Italia”. L’ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando gli amministratori del comune di Porto Empedocle (Ag).

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

