Reddito di cittadinanza news di oggi 20 novembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, mercoledì 20 novembre 2019.

Mafia, avevano il reddito di cittadinanza, ma gestivano un giro di droga e riciclaggio di denaro

Appartenevano a Cosa nostra, gestivano un giro di droga, riciclavano denaro, incassavano i soldi delle truffe alle assicurazioni con la complicità di “spaccaossa” che simulavano falsi incidenti stradali provocando gravi menomazioni a gente disperata. Uno aveva anche una villa di lusso con piscina. Ma avevano il reddito di cittadinanza. A beneficiare del sussidio sono cinque dei nove fermati nell’operazione della squadra mobile di Palermo che ha svelato i lucrosi affari di personaggi del mandamento di Brancaccio e delle famiglie mafiose di corso dei Mille e Roccella. “Uomini del disonore”, li ha definiti il questore Renato Cortese richiamando comportamenti privi di scrupoli: “Si appigliano a qualunque cosa. Speculavano anche sulle mutilazioni della povera gente per fare profitto”.

Il caso più clamoroso è quello di Nicolò Giustiniani, accusato di estorsione e traffico di stupefacenti. Si proclamava indigente ma aveva una mega villa a Ficarazzi, alle porte di Palermo, che ostentava un lusso grossolano dotando la sua residenza di piscina, statue di leoni, luci a colori cangianti, idromassaggio. Al telefono ordinava gli impianti e concordava le spese che in parte avrebbe pagato con il reddito di cittadinanza della moglie: 900 euro al mese. Anche Stefano Marino, uno dei due capi della famiglia di Brancaccio, aveva fatto presentare alla moglie domanda per il sussidio: incassava “solo” 500 euro. Non avevano invece coinvolto le mogli gli altri tre arrestati nel blitz della squadra mobile. Ignazio Ficarotta, Pietro Di Paola e Angelo Mangano percepivano direttamente il reddito di cittadinanza perché non consideravano un’occupazione l’impegno per il gruppo mafioso al quale arrivavano non solo i soldi dei comuni traffici criminali ma anche le indennità pagate dalle compagnie di assicurazione per i falsi incidenti provocati dagli “spaccaossa”. Il grosso finiva agli uomini di Cosa nostra, tanto che uno degli indagati ha fatto volare dalla finestra otto mila euro in contanti e carte di credito e prepagate. Alle vittime andavano invece pochi spiccioli.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

QUI altre informazioni sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Concorsi scuola 2020, Fioramonti: “Bandi in arrivo nelle prossime settimane” Pensioni news, le ultime notizie di oggi | Assalto a Quota 100, ma M5S e Pd difendono la misura Manovra 2020, Dario Stefàno a TPI: “Abbiamo salvato il Paese dalla Salvini tax”

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA