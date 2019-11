Reddito di cittadinanza news di oggi 7 novembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, domenica 17 novembre 2019.

Prossimi pagamenti

Per i beneficiari del reddito di cittadinanza che ad ottobre non lo hanno percepito a causa del mancato aggiornamento della documentazione nulla è perso e già questo mese, qualora abbiano provveduto nei giorni scorsi, così come richiesto dall’Inps, potranno percepire il sussidio.

Una famiglia su dieci non ha provveduto per tempo ad ottobre, nonostante l’allerta via sms inviato dall’Inps, e non ha avuto l’accredito del Reddito di Cittadinanza per quel mese ma se, successivamente, ha integrato la domanda, già da questo mese tornerà a percepirlo anche se, occorre ricordare, che il mese di ottobre ormai è andato perso perché l’aggiornamento dei documenti non ha effetto retroattivo.

L’integrazione si fa online. E così in base al mese in cui è stata presentata la domanda, quello di novembre potrebbe essere il primo, il secondo, il terzo e così fino all’ottavo accredito sulla carta.

Tranne per il primo accredito, negli altri casi il pagamento dovrebbe avvenire intorno al 27 del mese. Per chi invece ha fatto domanda questo mese e, quindi sta aspettando la prima ricarica della carta del Reddito di Cittadinanza, entro il 15 dicembre saranno inviate le disposizioni di pagamento alle Poste le quali provvederanno a distribuire le card già caricate con l’importo spettante per il sussidio per la prima mensilità. Tempi più lunghi anche per chi ha fatto la domanda nei giorni scorsi a causa di alcuni passaggi di competenze tra Inps e Poste.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

