Msc, partono da Bari le crociere invernali verso il Mediterraneo Orientale

Destagionalizzare il turismo è uno degli obiettivi più importanti e strategici per tutti gli operatori del settore. Un volano per l’economia da sfruttare al meglio non solo nei tradizionali mesi estivi, ma durante tutto l’anno, compreso l’inverno.

In tal senso una delle esperienze da provare per chi ama visitare nuovi luoghi è senz’altro la crociera, che permette di scoprire nel corso dello stesso viaggio località diverse, insieme ai vari comfort presenti sulla nave. Un tipo di vacanza adatto a tutte le età, in compagnia di amici o della propria famiglia. Una delle aziende leader di mercato è MSC Crociere, che per l’inverno 2024-2025 ha lanciato un nuovo itinerario a bordo di MSC Sinfonia, con partenza settimanale dal porto di Bari per scoprire le meraviglie della Grecia e della Turchia. Località strategiche, visto che presentano climi miti, e quindi piacevoli da visitare anche in pieno inverno.

MSC Sinfonia partirà ogni sabato da Bari verso il porto del Pireo, in Grecia, al quale si giunge dopo un giorno di navigazione. Una volta arrivati a destinazione, gli ospiti potranno visitare le meraviglie di Atene con i suoi siti archeologici ricchi di storia come il tempio del Partenone, simbolo della città, situato nella parte superiore dell’Acropoli e considerato uno dei monumenti culturali più importanti del mondo.

La nave si sposta poi verso Izmir, la terza città più grande della Turchia, e Istanbul, la magnifica capitale sulle rive del Bosforo, anello di congiunzione tra Oriente e Occidente che fonde nella sua architettura e nei suoi monumenti gli elementi delle culture che l’hanno attraversata nel corso dei secoli.

Durante questi itinerari sarà possibile effettuare diverse escursioni, organizzate da MSC, tra cui la visita ad Efeso che si trova ad 80 chilometri a sud di Izmir o la visita al Gran Bazar di Istanbul, il più grande mercato coperto al mondo, che accoglie ogni giorno tantissimi visitatori appassionati di souvenir. Sulla via del rientro MSC Sinfonia, dopo un giorno di navigazione, farà nuovamente tappa in Grecia, questa volta a Corfù, una delle isole dell’arcipelago del Peloponneso.

Con i suoi magici villaggi di pescatori e le lunghe spiagge bianche, quest’isola incanterà i visitatori con i suoi magnifici colori. Tra le escursioni previste, merita una menzione speciale la visita all’Achilleion, il palazzo d’estate edificato sull’isola di Corfù per Sissi, imperatrice d’Austria, dopo la perdita del suo unico figlio.

La crociera terminerà il sabato successivo a Bari, dando la possibilità ai crocieristi di visitare, ancora una volta, questa caratteristica città, porta d’Oriente nel Mediterraneo. La crociera a bordo della MSC Sinfonia garantirà ai suoi ospiti diversi comfort, come la possibilità di assaporare l’autentica cucina mediterranea, lasciandosi conquistare dai sapori e dagli aromi dei piatti tipici.

“È importante ricordare che le crociere hanno, tra gli altri, due grandi vantaggi: permettono una programmazione anticipata dei flussi e favoriscono la destagionalizzazione, rendendo così le presenze più omogenee e più stabili nel corso dell’intero anno. Non è un caso che, ormai da oltre 10 anni, le crociere in Mediterraneo siano diventate ‘normali’ anche d’inverno, con decine di migliaia di turisti che visitano città come Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e altre località del Tirreno anche in bassa stagione. Da quest’inverno per la prima volta anche la costa adriatica conoscerà un importante fenomeno di destagionalizzazione, grazie a crociere settimanali da Bari e da altri porti dell’Adriatico che andranno alla scoperta di Grecia e Turchia”, afferma Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere.

MSC Sinfonia è stata progettata per offrire un’esperienza indimenticabile che soddisfi le esigenze di tutti, con un’ampia scelta di intrattenimento come il Teatro San Carlo, che ogni sera offre spettacoli inediti dal vivo, le piscine e l’acquapark esterni per godersi il sole nei giorni più caldi, bar e lounge con musica dal vivo di ogni genere, una discoteca e il miniclub per i bambini e i ragazzi di ogni età. Gli ospiti potranno anche coccolarsi nella MSC Aurea Spa, il centro benessere balinese di bordo che regala relax e tempo per sé stessi con trattamenti di bellezza e gli indimenticabili massaggi balinesi.