John Elkann entra a far parte del consiglio di amministrazione di Meta, proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram. L’annuncio è arrivato direttamente dal patron dell’impero social statunitense, Mark Zuckerberg, che si è detto “emozionato”, affermando di “non vedere l’ora” di lavorare con l’amministratore delegato della holding della famiglia Agnelli, Exor, che controlla un impero da 40 miliardi di euro: dalla casa automobilistica Stellantis al Gruppo editoriale Gedi passando per marchi come Ferrari, Juventus e Christian Louboutin.

“John (Elkann, ndr) ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio (d’amministrazione, ndr)”, ha sottolineato Zuckerberg. “Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, ha commentato da parte sua l’a.d. di Exor. “Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia”. Come a.d. di Exor, nel 2023, Elkann ha infatti fondato Lingotto, una società che punta su investimenti a lungo termine, interamente di proprietà della holding della famiglia, e ha promosso anche la conferenza tecnologica Italian Tech Week.

“Abbiamo grandi opportunità in vista nell’intelligenza artificiale, nei dispositivi indossabili e nel futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a realizzare la nostra visione”, ha spiegato il fondatore di Facebook, che insieme a John Elkann ha annunciato l’ingresso nel board di Meta anche di Dana White, amministratore delegato dell’Ultimate Fighting Championship (UFC) e alleato del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, e l’ex dirigente del comitato strategico della Microsoft, Charlie Songhurst, già parte del Meta Advisory Group dal 2024.