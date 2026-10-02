FS Logistix e Interporto Bologna: presentato il primo treno demo DAC italiano

Parte da Bologna il primo treno sperimentale italiano con tecnologia DAC – Digital Automatic Coupling, il sistema che automatizza l’accoppiamento dei carri e abilita lo scambio di energia e dati lungo il convoglio. Presentato oggi da FS Logistix e Interporto Bologna durante “Open Hub – La logistica 5.0 per le imprese dell’Emilia-Romagna”, il treno è stato protagonista di una dimostrazione delle funzionalità sviluppate per rendere il trasporto ferroviario merci più digitale, sicuro ed efficiente. L’evento ha riunito istituzioni, imprese e operatori per un confronto sul ruolo dell’innovazione e delle infrastrutture logistiche nella competitività del territorio.

Il DAC consente l’accoppiamento e il disaccoppiamento automatici dei carri e crea lungo il convoglio una rete per l’alimentazione elettrica e lo scambio di dati. La tecnologia apre così la strada a funzioni digitali per la preparazione e la gestione del treno merci, con l’obiettivo di rendere le operazioni più sicure ed efficienti. La dimostrazione di Bologna rappresenta un passaggio concreto nel percorso che porta queste soluzioni europee dalla sperimentazione alla verifica in un contesto operativo.

“Con il primo treno demo DAC italiano portiamo a Bologna una tappa concreta dell’innovazione ferroviaria europea” ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix. “I risultati che ammiriamo oggi sono frutto di un percorso che ha richiesto la collaborazione tra operatori, industria, istituzioni e mondo della ricerca e che vogliamo tradurre in benefici reali per chi lavora nel settore e per le imprese che scelgono la ferrovia. La scelta di Bologna Interporto racconta anche la nostra visione della logistica: connettere l’innovazione ai nodi e i nodi ai servizi. Insieme a Interporto Bologna vogliamo valorizzare il potenziale dell’Emilia-Romagna, rafforzando le relazioni ferroviarie e intermodali a sostegno delle filiere produttive e della loro capacità di raggiungere nuovi mercati”.

“Accogliere a Interporto Bologna il primo treno demo DAC italiano significa essere protagonisti di una trasformazione che guarda al futuro del trasporto ferroviario merci. Innovazione, digitalizzazione e intermodalità sono leve essenziali per rendere la logistica più efficiente, sicura e competitiva” ha dichiarato Stefano Caliandro, Presidente di Interporto Bologna.“Il sistema DAC introduce nuove opportunità di automazione e gestione intelligente della sicurezza ferroviaria e dei flussi logistici e contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo di Bologna come hub strategico nazionale ed europeo, a servizio delle imprese e delle filiere produttive del territorio.

Il treno demo, presentato durante il momento dedicato “DAC on Track”, porta a Bologna i risultati del lavoro sviluppato nell’ambito dei programmi europei di ricerca e innovazione ferroviaria. FS Logistix e Interporto Bologna partecipano ai progetti FP5-TRANS4M-R di Europe’s Rail Joint Undertaking; nel primo, il Gruppo FS è responsabile del Work Package 17 dedicato all’Italian Demo Train, con il coinvolgimento di Mercitalia Intermodal, Mercitalia Rail, Mercitalia Shunting & Terminal ed Interporto Bologna SpA nelle attività di preparazione, integrazione e validazione delle tecnologie.

Evento Open Hub: Infrastrutture e servizi per l’economia regionale

La seconda tappa di Open Hub, dopo l’appuntamento di Torino Orbassano, è stata, inoltre, l’occasione di mettere a confronto istituzioni e imprese per condividere best practice e azioni concrete per rafforzare il sistema logistico della Regione, rendendolo un hub logistico competitivo grazie a intermodalità e collegamenti sempre più internazionali. Il confronto ha riunito rappresentanti dei principali player logistici della regione, accendendo un faro sul ruolo delle connessioni tra porto, interporti, terminal e ferrovia per sostenere le imprese e attrarre nuovi flussi. L’evento è stato inoltre l’occasione per rilanciare il collegamento ferroviario merci Rail4Truck tra Bologna e Marcianise, con l’obiettivo di offrire al mercato una soluzione concreta ed efficace all’attuale fase di forte aumento dei costi del carburante.

La mattinata si è aperta con i saluti del Presidente di Interporto Bologna Stefano Caliandro e del componente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo FS Franco Fenoglio. Il panel dedicato all’innovazione ha riunito rappresentanti di Mercitalia Intermodal, Europe’s Rail Joint Undertaking, Alstom, MIT e ANSFISA, mentre il successivo confronto sulle infrastrutture ha coinvolto gli esponenti di Interporto Bologna, Dinazzano Po, AdSP Ravenna, Terminal Rubiera e CePim Interporto Parma. Le conclusioni sono state affidate a Sabrina De Filippis e all’Assessora della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo.