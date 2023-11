Fiumicino aeroporto: nasce “ADR e-move”

L’obiettivo di “Aeroporti di Roma” è chiaro: rendere sempre più innovativi e sostenibili gli aeroscali romani. Al Leonardo da Vinci, il principale aeroporto nazionale, è stato inaugurato il nuovo parcheggio “ADR e-move”, il primo e più grande in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in. Posto al primo piano del parcheggio multipiano nella zona del Terminal B, dispone di 74 stalli totali che potrebbero raddoppiare nel 2024. Le 37 colonnine da 22Kw sono in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e una ibrida in 2 ore, tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Il parcheggio è dotato di ingressi e uscite dedicati e permette al cliente di poter parcheggiare la propria auto ed effettuare una ricarica elettrica completa, oltre alla possibilità di associare il pagamento al pedaggio del parcheggio tramite il ticket di ingresso, la prenotazione on line e l’App easyParking scaricabile dagli store e già presente sulla principale piattaforma di e-roaming mondiale HUBJECT.

Questa Iniziativa ha lo scopo di ridurre il carico di emissioni collegate all’accessibilità aeroportuale, generate dall’elevato numero di passeggeri che ogni giorno sceglie l’aeroporto di Fiumicino per raggiungere qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Per l’Amministratore Delegato di ADR Mobility Antonio Fraccari: ”Questo parcheggio rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di semplificazione nella ricarica dei loro veicoli per i nostri clienti passeggeri, accompagnatori e operatori rent a car. Si tratta di un deciso posizionamento di ADR Mobility nella catena del valore della e-mobility.”

ADR e-move rientra nel più ampio progetto che prevede l’installazione di 5.400 punti di ricarica elettrica entro il 2031.