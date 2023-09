Caro-bollette, il governo proroga i bonus per luce e gas: a chi spettano

Tornano i bonus, ma non per tutti. Il governo Meloni punta a prorogare gli sconti in bolletta in vista di una nuova ondata di rincari, tagliando però alcuni aiuti. Un compromesso per non gravare eccessivamente sui conti mentre le trattative per la prossima legge di bilancio si fanno sempre più serrate.

Nella bozza del decreto oggi sul tavolo del consiglio dei ministri, sarà confermata la riduzione dell’Iva sulle bollette del gas al 5% e il congelamento degli oneri di sistema. Sarà invece cancellata, secondo quanto riporta La Repubblica, l’estensione del bonus energia alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, tranne nel caso di nuclei molto numerosi, con quattro figli o più. Per gli altri, la soglia tornerà ai 9mila euro di reddito.

Cancellato anche il bonus “riscaldamento”, che sarebbe dovuto scattare nel caso i prezzi all’ingrosso del gas naturale avessero superato per diversi giorni i 45 euro al megawattora.

Il governo Meloni intende inoltre rinviare la liberalizzazione del mercato dell’energia, con il passaggio il passaggio definitivo al mercato libero degli ultimi aderenti al mercato tutelato. Il termine, già prorogato più volte, era previsto per il primo gennaio 2024.

Una decisione contestata dagli addetti ai lavori. “Il completamento della liberalizzazione è innanzitutto un’occasione per far risparmiare le famiglie”, ha protestato l’Associazione italiana di grossisti di energia e trader (Aiget). “In ottemperanza alla normativa vigente gli operatori hanno inoltre già messo in campo investimenti importanti in persone e sistemi informatici (e hanno annunciato agli interlocutori del sistema bancario piani industriali) che l’eventuale proroga metterebbe inevitabilmente a repentaglio, creando l’ennesima fibrillazione nel settore a ridosso di una scadenza già fissata”.

Per quanto riguarda la bollette per la luce elettrica, l’entità dei rincari sarà ufficializzata a fine settimana. A seguito degli aumenti registrati sul mercato all’ingrosso e dei rincari previsti nei prossimi mesi per le quotazioni del gas (usato per generare energia elettrica), si prevede un incremento di circa il 10 percento. La tariffa decisa dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sarà valida per il prossimo trimestre, a iniziare dal primo ottobre.

A inizio ottobre saranno anche aggiornate le tariffe per il gas, riferite alle bollette di agosto. Queste dovrebbero rimanere stabili, per poi aumentare nei prossimi mesi.