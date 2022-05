Bonus 200 euro anche a disoccupati, colf e percettori del reddito di cittadinanza

Anche disoccupati e collaboratori domestici potranno richiedere il nuovo bonus da 200 euro, previsto dal decreto Aiuti, rivisto ieri dal governo. Tra le altre categorie che potranno beneficiare dell’assegno, escluse nella prima stesura, ora figurano anche i percettori del reddito di cittadinanza e i lavoratori stagionali, oltre che i lavoratori autonomi. L’assegno, destinato a tutti i lavoratori e ai pensionati che hanno un reddito sotto i 35 mila euro, arriverà a luglio.

Ai lavoratori dipendenti, il bonus arriverà direttamente con la busta paga. Per i pensionati sarà invece l’Inps a corrispondere la somma “una tantum”. Per i lavoratori autonomi e professionisti invece, le modalità sono ancora da definire. A farlo sarà un decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto.

Un’ipotesi, per i lavoratori autonomi, è di far compilare la domanda online come avvenuto per i “ristori” rilasciati durante l’emergenza Covid, erogati dall’Agenzia delle entrate. In questo caso il pagamento potrebbe essere rilasciato solo dopo la verifica dei requisiti, come avvenuto con il decreto Sostegni, del 2021, rendendo incerti i tempi per l’erogazione.