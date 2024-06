Banca Ifis lancia la nuova campagna pubblicitaria “Siamo il credito per la tua azienda”

Banca Ifis lancia la nuova campagna pubblicitaria omnicanale dedicata alle piccole e medie imprese del Paese. La campagna, caratterizzata dal payoff “Siamo il credito per la tua azienda”, attraverso il trattamento stilistico dell’illustrazione, diretto e immediato, racconta la vicinanza della Banca alle Pmi italiane. Nei diversi soggetti creativi, il digital bloom – il caratteristico logo di Banca Ifis – si trasforma in un elemento chiave che abilita e accelera la crescita dell’azienda: in un soggetto il logo è il motore di un aereo che sta per decollare, in un altro la ruota di un muletto che trasporta la merce, in un altro ancora l’ingranaggio di un robot innovativo di una catena produttiva.

Sviluppata da Gruppo Armando Testa, è on air a partire dal 17 giugno su tutti i canali di comunicazione: TV, stampa, web e, nei prossimi giorni, viaggerà sugli autobus delle tratte urbane di Roma e Milano e sui treni Frecciarossa di tutte le tratte nazionali.

“Questa campagna rappresenta una nuova tappa del percorso di rafforzamento e posizionamento strategico del brand avviato, ormai cinque anni fa, con l’operazione di rebranding. Si tratta di una creatività che esprime la missione della Banca: sostenere la crescita delle piccole e medie imprese italiane, vero motore economico e sociale del nostro Paese, e il loro percorso di transizione sostenibile. Il linguaggio che abbiamo scelto rappresenta il nostro modo di essere – diretto, agile e veloce – ma soprattutto il nostro rapporto con le aziende: la vicinanza agli imprenditori, la comprensione dei loro bisogni e l’offerta di soluzioni concrete per la crescita della loro impresa”, dichiara Rosalba Benedetto, Responsabile Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability di Banca Ifis.

“Le banche sono da sempre il motore del nostro Paese. Collaborare con Banca Ifis nello sviluppo di un posizionamento di vero partner del tessuto industriale italiano e di supporto dell’economia reale è un vero punto di orgoglio per noi”, dichiara Nicola Belli consigliere delegato di Armando Testa.